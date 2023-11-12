Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ekos Teknoloji halka arz tarihi ne zaman? Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?

        Ekos Teknoloji halka arz oluyor! Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Ekos Teknoloji halka arz tarihi araştırılıyor. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu kapsamda gözler "Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz oluyor. Ekos Teknoloji halka arz büyüklüğü yaklaşık 766.2 milyon TL ve halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olarak belirlendi. Peki, Ekos halka arz hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI

          Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. Halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.

        • 3

          EKOS TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

          - 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).

        • 4

          EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

        • 5

          EKOS TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa