Ekmeğe zam mı geliyor?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Balcı, un ve girdi fiyatlarındaki artışın fırıncıları zorladığını ve yapılan çalışmaların netice vermemesi halinde bu durumun ekmek fiyatlarına ciddi anlamda etki edeceğini belirtti. İşte, ekmek zammı hakkında son durum...
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Sofraların vazgeçilmezi ekmek, bu kez lezzeti ile değil zam haberleriyle gündeme geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ekim ayında ekmeğe bir zam olmayacağını ancak ilerleyen dönemlerde ekmek fiyatlarında ciddi bir artış yaşanacağını kaydetti. İşte, ekmek zammı hakkında son gelişmeler...
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EKMEĞE ZAM MI GELİYOR?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlediği basın toplantısında, son bir aydır un ve girdi fiyatlarındaki artışın fırıncıları zorladığını söyledi.
Balcı, ekmek fiyatında bu ay değişiklik öngörülmediğini belirterek, "Yaptığımız çalışmalar netice vermezse, bu aydan sonraki süreçte ekmek fiyatına bunun yansıması ciddi anlamda olacak demektir." ifadesini kullandı.
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EKMEK FİYATLARI ARTACAK MI?
Bu artışların ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kıldığını ifade eden Balcı, "Biz ilgili kurumlarla, bu artışlar konusunda ne yapılacağı noktasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar var." dedi.
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BÖLGESEL FİYAT ARTIŞINA KADAR TEDBİR ALINMALI
Hasadın bu yıl kalite yönünden düşük olmasına karşın, belli bölgelerdeki ürünün kaliteli ve istenen seviyede gelmesi nedeniyle, o bölgelerdeki fiyatın yükseldiğini aktaran Balcı, bu konuda tedbir alınması gerektiğini vurguladı.
Balcı, artışların devam etmesi durumunda ekmek fiyatının makul olmaktan çıkacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Bugün ekmeğin kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa bu fiyatı 65 lirada muhafaza etmek mümkün olmaz. Bu da ekmeğe olumsuz yansıyacak demektir. Bugüne kadar esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. Bu ay içinde de kilogramı 50 liradan satılan ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.