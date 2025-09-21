RİSKLER VE YAN ETKİLER

Her takviyede olduğu gibi bromelain kullanımında da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yüksek dozlarda ishal, mide bulantısı, kusma ve yoğun adet kanaması görülebilir. Ayrıca ananasa, latekse, havuca, kerevize veya buğdaya alerjisi olanların kullanmaması gerekir.