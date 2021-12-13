"SENARYONUN SEVİLECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Ekin Koç, "Üç Kuruş" hakkında, "Senaryonun sevileceğini biliyorduk ama bizde kervan yolda güdülür, biliyorsunuz. Elinizde iyi senaryo var, kötü bir yönetmenle berbat olur. İyi bir yönetmen var, berbat oyunculuklarla kötü bir şeye dönüşür. O kadar çok şeyin bir arada olması gerekiyor ki..." dedi.