Ekin Koç kendini kamufle etti - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Koç, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Kirli sakalı ve şapkasıyla tanınmamak için kendini kamufle eden Koç, yaklaşık 4 saat kaldığı mekandan tek başına ayrıldı.

Ekin Koç, son olarak 'Bizim İçin Şampiyon' adlı filmde efsane jokey Halis Karataş'ın hayatını canlandırmıştı...