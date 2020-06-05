Ekin Koç: Bu duruma çok sevindim - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Koç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Koç, 2018'de başrolünde oynadığı "Bizim İçin Şampiyon" filminin geçtiğimiz aylarda dijital platformlarda yayınlanmasıyla ilgili konuştu.

Kahvesini içmek için maskesini çıkartan Koç, konuyla ilgili şunları söyledi:

Filmin yayınladığı tarihte herkes koronavirüs yüzünden evdeydi. Bu yüzden izlenme sayısı bir hayli yüksekmiş. Bu duruma çok sevindim. İnşallah yakın zamanda daha güzel Türk projeleri yer bu tür platformlarda.