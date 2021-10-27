Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 102,4 iken, Ekim ayında %1,0 oranında azalarak 101,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında %3,6 oranında azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi %1,8 oranında azalarak 111,3 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %2,1 oranında artarak 120,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 121,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 92,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Ekim 2021

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Ekim 2021