05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EK5 tarım sigortası, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışan gündelik işçiler ve mevsimlik işçilerin isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri amacıyla 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'na 2011 yılında eklendi. Peki EK5 tarım sigortası nedir? 2019 Ek5 tarım sigortası prim tutarı ne kadar?
EK5 TARIM SİGORTASI NEDİR?
5510 Sayılı SGK Kanunu’nun EK5'inci maddesine eklenen tarım sigortası tarım ve ya orman işlerinde süreksiz olarak çalışanların SSK EK5 kapsamında isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Tarım sigortası ödeyebilmek için tarım ve ya orman işlerinde mevsimlik işçi, gündelikçi v.s. gibi çalışıyor olmanız gerekmektedir. Tarım işçisi sigortası isteğe bağlı olarak SSK ödenebilen tek sigorta koludur. Ancak şu an EK5 tarım sigortası primi ödeyenlerin neredeyse %50’si SSK’dan emekli olmak isteyen, tarımla yakından uzaktan alakası olmayan kişilerdir. İsteğe bağlı SSK ödemek istiyorsanız EK5 sigorta kapsamında ödeme yapabilirsiniz. Ancak SGK tarafından denetime tabi tutulabileceğinizi de aklınızdan çıkarmamanızda fayda var.
2019 TARIM SİGORTASI PRİM TUTARI NE KADAR?
Tarım sigorta primi brüt asgari ücret üzerinden yapılıyor. 2019 yılında brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte; 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arası ödenecek en düşük EK5 tarım sigortası primi 764,96 TL, en yüksek ise 5.737,21 TL'dir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!