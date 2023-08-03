Araç sahibi vatandaşları yakından igilendiren ek MTV ile ilgili aramalar sürüyor. Resmi Gazete'de paylaşılan ek MTV ödemesi açıklamasının ardından; kimlerin, ne zaman ve ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi gerçekleştireceğine dair ayrıntıları derledik. İşte, sadece bu yıla mahsus olacak ek MTV detayları...