Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? 2023 Ek MTV ne kadar ödenecek?
Bu yıla mahsus olmak kaydıyla çıkarılan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri son zamanların hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere her yılda 2 ay ay ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin ek olarak ne zaman ödeneceği ve kimlerin, ne kadar ödeyeceği ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...
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Araç sahibi vatandaşları yakından igilendiren ek MTV ile ilgili aramalar sürüyor. Resmi Gazete'de paylaşılan ek MTV ödemesi açıklamasının ardından; kimlerin, ne zaman ve ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi gerçekleştireceğine dair ayrıntıları derledik. İşte, sadece bu yıla mahsus olacak ek MTV detayları...
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EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.
Ek MTV toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek.
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KİMLER EK MTV ÖDEYECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.
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2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.
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MTV NE ZAMAN ÖDENİR?
MTV ödemeleri, her yıl 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.
2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı. Son gün ise 31 Temmuz 2023.