        Haberler Gündem Güncel Ehramlı kadın çiftçilerden organik üretim | Son dakika haberleri

        Erzurum'un ehramlı kadın çiftçileri, kurdukları kooperatifle organik üretim yapıyor

        Erzurum'da tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin üyeleri, yöresel kıyafet ehramı giyip tarımsal üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. Organik süt ve süt ürünleri de üreten ehramlı kadın çiftçiler, ürünlerini anlaşmalı yerlere satarak kazanç elde ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:52 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:52
        • 1

          Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Yiğitpınarı, Taşkaynak ve Övenler mahallelerinde yaşayan 31 kadın tarafından 2023'te kurulan "Yiğitpınarı, Taşkaynak, Övenler Kalkınma Kooperatifi", Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 16 milyon 900 bin lira, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projeleri kapsamında da 4 milyon 500 bin lira destek aldı.

        • 2

          Desteklerle kooperatife yem kırma makinelerinden süt sağım makinelerine, römorklardan balya makinelerine kadar toplam 88 parça tarım aleti alındı.

        • 3

          Tamamı kadın kooperatif üyeleri, aldıkları desteklerle tarımsal üretim yapıyor.

        • 4

          Organik süt ve süt ürünleri de üreten kooperatif üyeleri, ürünlerini anlaşmalı yerlere satarak kazanç elde ediyor.

        • 5

          Kooperatif Başkanı Hülya Akyıldırım, kooperatifi 3 köyden kadınlarla bir araya gelerek kurduklarını ve birçok destek aldıklarını söyledi.

        • 6

          Tarlada ayçiçeği, patates ve mısır hasadına katıldıklarını, ayrıca süt ürünleri hazırladıklarını dile getiren Akyıldırım, "Her çalışmamızı ehramlarımızla yapıyoruz. Bu kıyafet bizim yöremizin kıyafeti. Nereye gitsek bunlarla gidiyoruz. Gezmeye de bahçeye de tarlaya da ahıra da bu kıyafetimizle gideriz" dedi.

        • 7

          Akyıldırım, "Üyelerimiz çok mutlu. Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan, İl Müdürümüzden Allah razı olsun. Bize destek verdiler. İki defa Ankara'ya gittik. Toplantılara gidiyoruz. Çok güzel oluyor bizim için. Organik ürünler üretiyoruz. Ne yaparsak birlikte yapıyoruz. Bu alanda daha çok şeyler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

        • 8

          Akyıldırım'ın kızı Melisa Akyıldırım da kooperatifte üye olarak çalıştığını ve hayvancılık alanında faaliyet göstermek istediğini söyledi.

        • 9

          Kooperatifçilikle tanıştıktan sonra daha öz güvenli olduklarını dile getiren Akyıldırım, şunları kaydetti: "Köyde yaşıyoruz. Tarlayı ekmemiz lazım, ahıra gitmemiz lazım. Bizim ekmeğimiz burası. Bunun için ekipmana ihtiyacımız var. Bundan dolayı da kooperatif kurduk. Devlet imkan veriyordu. Biz de 3 köy toplandık ve projeler yapmaya başladık. Şu an bir projemiz oluyor ve kadınlar kurulan sosyal medya grubu üzerinden fikirlerini söylüyor. Altın günündense artık kooperatif işleri ön plana çıktı. Kadınlar daha çok fikirlerini söylüyorlar. Ne söylemek istiyorlarsa söyleyebiliyor. Öz güvenli hissediyorlar."

        • 10

          Üyelerden Züleyha Göksu, eşlerinin de kendilerine destek olduğunu belirterek, "Bizim de bir şeylere katkıda bulunmamız çok güzel oluyor. Bundan önce evden dışarı çıkmıyorduk. Sadece gidersek tarlaya gidiyorduk. Şimdi şükür her yere gidiyoruz. Bazı yerleri görüyoruz. Ankara'ya Cumhurbaşkanı'mızın davetine gitmiştik. Arkadaşlarla seminerlere gidiyoruz. Çocuklarımızın hepsini okuttuk, yaz olunca gelip onlar da bize yardım ediyor" dedi.

        • 11

          Filiz Korkmaz da çalışmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, daha önce evde canlarının sıkıldığını şimdi ise günlerinin yoğun geçtiğini söyledi.

