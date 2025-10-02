Kooperatifçilikle tanıştıktan sonra daha öz güvenli olduklarını dile getiren Akyıldırım, şunları kaydetti: "Köyde yaşıyoruz. Tarlayı ekmemiz lazım, ahıra gitmemiz lazım. Bizim ekmeğimiz burası. Bunun için ekipmana ihtiyacımız var. Bundan dolayı da kooperatif kurduk. Devlet imkan veriyordu. Biz de 3 köy toplandık ve projeler yapmaya başladık. Şu an bir projemiz oluyor ve kadınlar kurulan sosyal medya grubu üzerinden fikirlerini söylüyor. Altın günündense artık kooperatif işleri ön plana çıktı. Kadınlar daha çok fikirlerini söylüyorlar. Ne söylemek istiyorlarsa söyleyebiliyor. Öz güvenli hissediyorlar."