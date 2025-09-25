Ehliyetine el konulan Emma Watson artık bisiklet sürüyor

İki yıl içinde dördüncü kez hız sınırını ihlal ederken yakalanan Emma Watson, para ve ehliyetine el konma cezasına çarptırılmıştı. Ünlü İngiliz oyuncu, Birleşik Krallık'ta 6 ay boyunca araç kullanmasının yasaklanmasına dair sessizliğini bozdu.

35 yaşındaki Harry Potter yıldızı, katıldığı bir podcast yayınında; "Yakın zamanda bisiklete binmeye başladım. Evet, ehliyet yasağım çıkmadan önce bisiklete binmeye başlamıştım ama şimdi bu nedenle bisiklete biniyor olmam özellikle benim şansım" dedi.

REKLAM advertisement1

Emma Watson, trafik cezası ​​olayının ne kadar viral hale geldiğiyle ilgili olarak; "Telefonlar alıyordum. BBC'deydi, uluslararası, dünya çapında haberlerdeydi! Utanç vericiydi. Her yerdeydim" dedikten sonra, birçok kişinin kendisine ulaşıp bunun kendi başlarına da geldiğini söylediğini sözlerine ekledi.

Emma Watson, 31 Temmuz 2024'te İngiltere'nin Oxford kentinde, 30 mil hız sınırı olan bölgede 38 mil hızla giderken yakalanmıştı. O sırada ünlü oyuncunun ehliyetinde zaten 9 ceza puanı vardı. Sonuç olarak, 1044 sterlin para cezası ödemiş ve 6 ay araç kullanma yasağı almıştı.