Ehliyetini yenilemeyen milyonlarca sürücü için geri sayım yeniden başladı. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre bir kez daha uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yeni düzenleme başvuru yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Ancak gecikenler için bu son fırsat olabilir; cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için başvuruların zamanında yapılması gerekiyor. Ehliyet değişimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar, güncel ücret tarifesiyle birlikte açıklandı. İşte güncel bilgiler...