Sürücü belgesi yenileme işlemleri için verilen süre sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi duyurmuştu. Belirtilen tarihe kadar belge yenileme işlemi yapmayan araç sürücülerinin eski tip ehliyetleri geçerliliğini yitirecek. Peki, sürücü belgesi yenileme son tarih ne zaman, cezası ne kadar, yenileme için gerekli belgeler? İşte detaylar…