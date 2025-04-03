Ehliyet yenilemede son tarih nedir? Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar?
Çipli ehliyet sistemine geçiş süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi gerekiyor. Eski tip ehliyeti değiştirme ücreti 15 TL olarak belirlenirken, yeni nesil sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin 769 TL ödeme yapması gerekiyor. Peki, 2025 yılı için ehliyet yenileme işlemlerinde son gün ne zaman? İşte, merak edilen detaylar...
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2016 yılında yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması kapsamında, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi gerekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024’ten 2025 yılına uzatıldı. Belirlenen sürenin sonunda eski tip ehliyetle araç kullanan vatandaşlara 12 bin 978 TL ceza uygulanacak. Peki, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih ne zaman? İşte, detaylar...
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EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI
Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.
Yerlikaya şunları söyledi:
"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.
Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."
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EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?
2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.