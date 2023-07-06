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        Ehliyet kurs ve harç ücretleri ne kadar? 2023 Ehliyet kurs ve harç ücretleri...

        Ehliyet kurs ve harç ücretleri ile ilgili yılbaşı itibariyle yeni ücretler vatandaşlar paylaşılmıştı. Konuyla ilgili olarak henüz ehliyet sahibi olmayan binlerce vatandaş; 2023 ehliyet kurs ve harç ücretleri ne kadar araştırmaları yapıyor. İşte, söz konusu durumla ilgili bilgiler...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 12:45
        • 1

          Ehliyet ve kurs harçları ile ilgili aramalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücrete yapılan zammın ardından henüz ehliyeti olmayan vatandaşlar, söz konusu ehliyet ve kurs harçlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını ve güncel ücretleri merak ediyor. İşte, 2023 ehliyet kurs ve harç ücretlerinde son durum...

        • 2

          2023 yılı başında ehliyet, sürücü kursu ve harç ücretlerine zam gelmişti.

          Sınava girecek adaylar, 2023 A, C, B, D,M,F ve G grubu ehliyet ücretlerini araştırmaya başladı. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olması durumundan dolayı ehliyet ücretleri toplam da 10 bin TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyordu.

          İstanbul'da ise en düşük ehliyet başvuru fiyatının 7 bin TL olabileceği iddia edliyordu. Ancak otomatik ve manuel araçlarda kurs ücretleri değişiklik gösteriyor. 

        • 3

          2023 EHLİYET SINAV HARÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

          2022 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar 130 TL yazılı sınav harç ücreti ödüyor. Bu sınavı geçen adaylar, direksiyon sınavı için 160 TL ayrı harç ücreti yatırıyor.

          2023 yılında ise ehliyet kurslarının en düşük fiyatının 7 bin TL olacağı söyleniyordu. 

        • 4

          2023 EHLİYET KURS FİYATLARI NE KADAR?

          Açıklanan yeni zam oranına göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 2023 Ücret Tablosu'nda A ve B1 sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 48 TL oldu.

          Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL ve özel direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5 bin 384 TL oldu.

        • 5

          2023 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti 1.116 Tl'den 2.489 TL'ye yükseldi. B sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar toplam da 10.000 TL'den fazla ödeyecek. 

          A sınıfı ehliyet harcı ise 370 TL'den 825,87 TL'ye çıkarıldı.

        • 6

          A SINIFI

          Sürücü kursu: 7048 TL

          Teorik ders saat ücreti: 50 TL

          Ders ücreti: 1700 TL

          Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

          Ders ücreti: 5,348 TL

          A1 SINIFI

          Sürücü kursu: 5074 TL

          Teorik ders saat ücreti: 50 TL

          Ders ücreti: 1700 TL

          Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

          Ders ücreti: 3,374 TL

          A2 SINIFI

          Sürücü kursu: 5900 TL

          Teorik ders saat ücreti: 50 TL

          Ders ücreti: 1700 TL

          Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL

          Ders ücreti: 4,200 TL

        • 7

          B SINIFI

          Sürücü kursu: 2900 TL

          Teorik ders saat ücreti: 50 TL

          Ders ücreti: 1700 TL

          Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

          Ders ücreti: 5,360 TL

          B1 SINIFI

          Sürücü kursu: 7048 TL

          Teorik ders saat ücreti: 50 TL

          Ders ücreti: 1700 TL

          Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

          Ders ücreti: 5,348 TL

        • 8

          F SINIFI

          Sürücü kursu: 5,886 TL

          Teorik ders saat ücreti: 50 TL

          Ders ücreti: 1700 TL

          Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL

          Ders ücreti: 4,186 TL

          M SINIFI

          Sürücü kursu: 5074 TL

          Teorik ders saat ücreti: 50 TL

          Ders ücreti: 1700 TL

          Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

          Ders ücreti: 3,374 TL

          ENGELLİ SINIFI

          Sürücü kursu: 6,692 TL

          Teorik ders saat ücreti: 50 TL

          Ders ücreti: 1700 TL

          Direksiyon ders saat ücreti: 312 TL

          Ders ücreti: 4,992 TL

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