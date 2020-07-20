On sekiz yaşını doldurmuş olan birçok vatandaş ilk olarak sürücü belgesi ya da diğer bir adı aile araç kullanma ehliyeti almaya çalışır. Sürücü belgesi olmayan adaylar, yetkili sürücü kurslarına giderek araç kullanabilmek için gerekli olan sürücü belgesini (ehliyet) almak isterlerken hazırlanması gereken bir takım evraklar ve yapılması gereken ödemeler bulunmaktadır. Peki, Ehliyet almak için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet almak için trafiğe verilen para 2020 ne kadardır? Ehliyet ücreti ve ehliyet harcı ödeme nereye yapılır? Sınıflarına göre ilk defa ehliyet alacaklar, için en güncel harç ücretleri ve konu ile ilgili detayları haberimizde sizler için derledik.
Ehliyet Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Ehliyet Almak İçin Trafiğe Verilen Para 2020 Ne Kadardır?
2020 yılına ait ehliyet harç ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre belli oldu. Alınan kararlar doğrultusunda Resmi Gazetede yapılan açıklamaya göre %22,5 değerleme yani eski ismiyle zam oranı uygulanmış ve zam yapılan yeni fiyatlar 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile geçerlidir olmuştur.
Zamlardan sonra yeni yapılan fiyat düzenlemesi ile 2020 yılı için son ehliyet fiyatları aşağıda liste halinde sizler için derlendi.
Şimdi yeni ehliyet almaya hak kazanmış biri için ödemesi gereken toplam ücretlere bir bakalım. Bu ücretleri hesaplarken ehliyet harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve polis vakfına ödenen ücretlerin toplamı alınmıştır.
Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2020 yılında A – A1 – A2 ehliyetleri için toplam olarak: 489 TL ödenmesi gerekmektedir.
Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2020 yılında B sınıfı ehliyet için toplam olarak: 991 TL ödenmesi gerekmektedir.
Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2020 yılında F ve H sınıfı ehliyet için toplam olarak: 489 TL ödenmesi gerekmektedir.
Harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber 2020 yılında C1-C1E-C-CE-D1-D1E-D-DE sınıfı ehliyet için toplam olarak: 1494 TL ödenmesi gerekmektedir.
Ehliyet Ücreti Ve Ehliyet Harcı Ödeme Nereye Yapılır?
Adayların en çok merak ettiği konulardan birisi bu ücretlerin nereye yatırılması gerektiği konusudur. Ehliyet ücretini verilen hesap numaralarına göre bütün bankalara yatırabilirsiniz ancak devlet bankalarına TC kimlik numaranızı bildirerek yatırıp dekontunuzu almanız daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca bankaya gitmeden bilgisayar ortamından yatırmak isteyenler maliyenin interaktif veri dairesi üzerinden de belirlenen bu ücretleri yatırabilir. Maliyenin websitesine girdiğinizde “Harç ve Değerli Kağıt Bedeli” kısmına tıklayın, karşınıza açılacak olan pencerede Sürücü Belgesi Harcı Ödeme ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Ödeme kısımlarından harçları banka kart bilginiz ya da kredi kart bilginiz ile ödeyebilirsiniz.
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