Egzersiz esnasında göğüs ağrısı olursa dikkat! İşte hemen ara vermeniz gereken anlar

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Düzenli sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yadsınamadığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Yıldırım, "Egzersiz, kolesterol ve yağ seviyesini düşürüp, iyi bir antioksidan etki yapıyor. Kanda pıhtılaşmayı azaltıyor, kan basıncını düşürüyor. Kalp krizi, felç ve şeker hastalığının ortaya çıkma riskini düşürüyor" dedi.

Egzersiz aynı zamanda tek başına iyi bir antidepresan. Stres, depresyon ve kaygı bozukluğu üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Ancak özellikle orta ve yüksek yoğunlukta spor yaparken dikkat etmek gereken bazı noktalar var. Aksi takdirde yapılan yanlışlar kalp krizi veya ölümcül ritim problemlerini tetikleyebiliyor.

HEDEF NABIZ SAYISI YAŞA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Yıldırım, spor yaparken dikkat edilmesi gereken faktörlerden bir tanesinin nabız olduğunu belirterek, nabız sayısının spor yaparken dikkat edilecek önemli bir parametre olduğunu söyledi. Yıldırım, "Herkesin hedef nabız sayısı yaşa göre değişkenlik gösterir. Maksimal hedef 220-yaş formülüyle hesaplanır. Buna göre 40 yaşındaki biri için 220-40=170 üzerine çıkmamalıdır. Nabız ölçer spora yeni başlayanlar için önerilebilir" dedi. Kadın kalbinin erkek kalbine oranla daha küçük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, "Böylece kadınlar aynı egzersiz yük altında daha yüksek nabız sayına ulaşmaktadır" diye konuştu.

YÜKSEK NABIZ KALP SORUNLARINA YOL AÇAR MI? Nabızdaki hedef düzeyin üzrinde kalmanın ciddi kalp sorunlarını tetikleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sebeple spor öncesi ısınma ve kondisyonunuzu ani ve ağır egzersizler yerine haftalara yayarak artırmak daha doğru olacaktır." REKLAM Yıldırım, en önemlisi de göğüs ağrısı ve aşırı çarpıntı hissedildiği halde özellikle yarışmalı sporlarda ısrarcı olmanın kalp krizini ve ölümcül ritim problemlerini tetikleyebileceğini söyledi.

ANİ NABIZ YÜKSEKLİĞİ KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR Orta tempolu bir antrenmanda nabız maksimal hedefin yüzde 50-70 arasında, yüksek tempolu antrenmanda ise dakikada nabız hedef değerinin yüzde 70-85 arasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, "Buna göre 40 yaşındaki bir kişinin orta tempo egzersiz yaptığında nabzı maksimum değer olan 140 değerinin yüzde 70-85'i olan 95-129 arasında tutması yeterli olacaktır. Hedef kalp hızının yüzde 50'si altındaki nabız sayısında yapılacak sporun sağlığa ek katkısı yoktur. Nabızdaki hedef değeri geçen ani yükselişler kan basıncını, ritim bozukluğu ve kalp krizi riskini artırır."

YÜKSEK NABIZA ÇIKILDIĞINDA TANSİYON DA YÜKSELİYORSA DİKKAT! Kalp kasının kalınlaşmasıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Yıldırım, "Spor yaparken yüksek nabızlara çıkıldığında, eş zamanlı olarak tansiyon da yükseliyorsa bu durum kalp kasının kalınlaşmasıyla sonuçlanır. Ancak tansiyon yükselmiyorsa kalp kası kalınlaşmaz ancak uzun dönemde kalp kasının fonksiyonlarında bozulmaya yol açar. Yüksek ağırlık çalışmaları ve eşzamanlı kas kütlesinin artışı için steroid kullanımı yüksek nabız olmadan da kalp duvarının kalınlaşmasına neden olabilir" diye konuştu. REKLAM

KALP KRİZİ, FELÇ VE DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR Yüksek nabızlı sporlar yapıldığında kan basıncında düşme olurken kalbin kan akımında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Damar yapısını koruyan hormon seviyelerinde artış gözlenir. İnsülin direnci düzelir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi, felç ve şeker hastalığı (diyabet) gelişim riski azalır. İstirahat kalp atım sayısında azalma ve çarpıntıların azalması ve ritim problemlerinde azalma olur. Ancak nabız ve kan basıncına dikkat edilmezse uzun dönemde kalp kasında kalınlaşma, kalbin atım fonksiyonunda azalma ve kalpte özellikle kalbin sağ boşluklarında genişleme meydana gelebilir" dedi. SPORU HEMEN DURDURMANIZ GEREKEN ANLAR Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Yıldırım, egzersiz sırasında göğüs ağrısı, şiddetli çarpıntı, göz kararması, şiddetli nefes darlığı, baş dönmesi, kalpte düzensiz atım hissi ve bulantı varsa sporun hemen durdurulması gerektiğini söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Yine nabız sayısı hedef değerin üstüne çıkmışsa tempoyu azaltmak gerekir. Dinlenme sonrası bu şikayetler olmasa bile doktor kontrolü mutlaka yapılmalıdır."

AKILLI SAAT ÖNERİSİ Prof. Dr. Yıldırım, spor öncesi kardiyoloji kliniklerinde bulunan efor testi diye adlandırılan treadmill ile efor kapasitesine bakılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yıldırım, "Spora başlarken vücudun orta ve ağır egzersize yanıtını değerlendirip tahmini bir üst limit belirlemek ve bu seviyeyi aşmamak gerekir. Akıllı saatlerin bu esnasında doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol edebiliriz. Doğru sonuç veren akıllı saat şüphesiz spor esnasında ciddi şekilde koruyucu ve performansın ölçülmesinde yardımcı olacaktır" dedi. KALP HASTASI YA DA YÜKSEK TANSİYON HASTASIYSANIZ... Bilinen bir kalp hastalığı ya da yüksek tansiyonu olan kişilerin spora başlamadan önce doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Günlük 20 dakika orta tempolu egzersiz ile spora başlanabilir. İkinci aydan itibaren tempoda artış yapılabilir ve haftada iki gün hafif ağırlık hareketleriyle yağ yakma ve kas kütlesinde artış hedeflenmelidir. Ortopedik problemi olan hastalar için yüzme ideal bir seçenektir. Halı saha maçları ve ileri yaşlarda yüksek ağırlık çalışmaları kalp sağlığı ve genel sağlık problemlerine yol açmaktadır" şeklinde konuştu.