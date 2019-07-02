Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM) tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için bekleyiş sürüyor. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin yapacağı işlemler sonrası yayımlanacak. Peki bu yıl polis tayin atamaları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

EGM POLİS TAYİN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM, polis tayinleri ile ilgili bir tarih bildiriminde bulunmadı. Geçtiğimiz yıllarda mayıs ve haziran aylarında yapılan tayinler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklama ile belirlenecek.

Polisler, tayin sonuçlarını cep telefonlarına gelecek olan SMS mesaj ile ya da POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek öğrenebilecekler.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.