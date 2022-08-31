"EKONOMİK GERÇEKLERE UYGUN BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ"

Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer "En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" açıklamasında bulundu. Kampanyayı yürüten Emniyet-Sen Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'in emniyet promosyonu hakkındaki açıklaması şu şekilde;

“Biz yeni bir anlaşma istiyoruz. Ancak kulağımıza ciddiyete bile alamayacağımız kadar komik rakamların gelmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hala talebimizi anlamamış olduğunu gösteriyor. Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz…