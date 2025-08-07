Habertürk
        EGM'den vatandaşlara "kişisel veri" uyarısı

        EGM'den vatandaşlara "kişisel veri" uyarısı

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak kişisel verilerini talep edenlere karşı uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 01:50 Güncelleme: 07.08.2025 - 01:55
        EGM'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı şahısların, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ın adını kullanarak ve kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, vatandaşlardan kişisel verilerini talep ettiğine yönelik bildirimler alındığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir."

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

        #Emniyet Genel Müdürlüğü
        #haberler
        #Son dakika haberler
