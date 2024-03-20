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        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı

        İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), fahri trafik müfettişleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Karara göre, fahri müfettişlerin park cezası verme yetkisi kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:59
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        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
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        İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, artan şikayetler üzerine fahri müfettişlerle ilgili yeni bir karar aldı.

        Kararla fahri müfettişlerin park cezası verme yetkileri kaldırıldı.

        Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, EGM'nin aldığı kararı değerlendirdi.

        Güleçyüz, şunları kaydetti;

        "Fahri trafik müfettişlerine verilen görev çerçevesinde kara yolları trafik kanuna göre bazı maddeler üzerinden cezalar yazılabiliyor. Bunların bir kısmı trafiğin akışkanlığını sağlamak, trafiğin düzenini sağlamaya yönelik cezalar. Bir kısmı da kazaları önlemeye yönelik cezalardır. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak. Fahri trafik müfettişleri bu yetkinin askıya alınmasına karşılar. Bu konunun şimdilik askıya alınmış olması denetim yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik polislerimiz tarafından yine elektronik denetleme sayesinde daha sıkı bir şekilde bu park sorunu takip edilecektir"

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        #fahri müfettiş
        #trafik cezası
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