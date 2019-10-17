17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şırnak’ta görev yapan bir polis memuru H.A. (23),izne geldiği Bursa'da, birlikte alkol aldığı arkadaşını başından vurdu. H.A., olayın ardından meslektaşlarınca gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak’ta görev yapan polis memuru H.A., izin için Bursa’ya geldi. H.A. geçen cumartesi akşamı 3 arkadaşı ile birlikte bir mekanda oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra 4 arkadaştan biri sabah işe gideceği için ayrılmak istedi. Geriye kalan arkadaşlardan biri eniştesini çağırarak yanlarında durmasını istedi. Aralarında polis memuru H.A.’nın da bulunduğu 4 kişi Uludağ yoluna çıkarak burada arabanın içinde alkol almaya devam etti.
ARKADAŞINI BAŞINDAN VURDU
İddiaya göre H.A. bir süre sonra arkadaşı Metin Özkan'ı (21) başından vurdu. Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, H.A. ve yanındaki diğer arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan'ı ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis memuru H.A. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
'OĞLUMUZU KASITLI OLARAK VURDU'
Olaydan sonra konuyla ilgili konuşan Metin Özkan’ın ailesi, H.A.'nın oğullarını kasıtlı olarak vurduğunu iddia ederek, Bursa polisine güvendiklerini, polisin olayı aydınlatacağını ifade etti. Özkan'ın kuzeni Yusuf Ziya Alpaslan ise, olaya ilişkin şunları anlattı:
"Metin Özkan, polis memuru olan arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra hep beraber Uludağ yoluna çıkmış. Orada aralarında ne yaşandı tam bilmiyoruz. Bizim aldığımız bilgilere göre polis olan H.A. görev silahını çıkarmış ve arkadaşlarıyla birlikte silahı incelemeye başlamış. Şarjörü çıkarmışlar kontrol etmişler. O esnada Metin liseden beri arkadaş olduğu polise 'şarjör bendeyken silah işe yaramaz' demiş. O lafı dedikten sonra da şarjörü arabaya bırakıp dışarı çıkmış.
POLİSE VE ADALETE GÜVENİYORUZ
O esnada diğer arkadaşları da lavabo ihtiyacı için dışarı çıkmış. Arkadaşları yanlarından ayrılır ayrılmaz polis memuru bizim oğlumuzu başından vurmuş. Biz bu olayın kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir kaza kimsenin görmediği bir sırada üstelik şarjör dışarıdayken olmaz. Bu adam alkollü madem ne ara aldı o şarjörü yerine taktı ve silahı ateş edecek kıvama getirdi. Olay akşamı yanlarında olan arkadaşlarının da 'Bu işin üzerine gitmeyin' demesi bizi daha çok şüphelendiriyor. Biz polise de adalete de güveniyoruz. Bu iş her ne ise ortaya çıkacaktır. Biz de elimizden geleni yapıp bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
GÖRGÜ TANIKLARI H.A.'YI DOĞRULADI
Öte yandan, konuyla polis memuru H.A.'nın ifadesinde arkadaşlarıyla arabadan inip çiftetelli oynadıklarını o esnada havaya ateş ederken arkadaşının vurulduğunu, olayı kasıtlı olarak gerçekleştirmediğini söylediği öğrenildi. Görgü tanıklarının da polis memuruyla benzer ifadeler verdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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