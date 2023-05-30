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Gaziantep'te eğlence mekânı çıkışı "yol" kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te, eğlence mekânından çıkan iki grup arasında çıkan "yol" tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Giriş: 30.05.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Eğlence mekanı çıkışı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
DHA

Gaziantep'te, eğlence mekânı çıkışı iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekânı çıkışında iki grup arasında, taraflardan birinin aracının yolu kapattığı iddiasıyla tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Bekir Telli'ye (32) isabet etti. Bıçaklanan 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bekir Telli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bekir Telli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri ise olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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