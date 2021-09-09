Her Eylül ayında olduğu gibi bu Eylül ayında da en çok merak edilen konulardan biri Eğitime hazırlık ödeneği oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiili olarak görev yapan öğretmenlerin 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi için alacağı eğitim ödeneği tutarı belli oldu.

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Eğitim ödeneği fiili olarak görevde olan öğretmenlere ödenir. Kırtasiye ödeneği olarak da adlandırılan öğretim yılına hazırlık ödeneğine Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl zam yapılıyor.

2021 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 2020-2021 öğretim yılı için 1210 liraydı. 2021 Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 1250 lira olarak belirlendi.

Ağustos ayı içinde gerçekleşen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde alınan karar göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL olarak belirlenirken 2023 yılı için 1.400 TL olarak kabul edildi.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Her yıl okullar açılmadan hesaplara yatan Eğitim ödeneği, geçen yıl 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başlamıştı.

Eğitim Hazırlık ödeneğinin illere göre yatırıldığı biliniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda 2021 yılı hazırlık ödeneğinin 2 Eylül itibarıyla yatırılacağı bildirilmişti. Eğitime hazırlık ödeneğinin göreve başlayan tüm öğretmenlere önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.