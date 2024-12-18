Eğer bunlara maruz kalıyorsanız "toksik" bir ilişkiniz var demektir: Uzmanlara göre ilişkinizi mahvedebilecek 6 davranış!

1. SÜREKLİ SKOR TUTMAK

Geçmişte yapılan hataları biriktirip, tartışmalarda bunları silah olarak kullanmak ilişkilerde yaygın bir sorun. Eski meseleleri tekrar tekrar gündeme getirmek sadece çözümün önünü tıkar ve taraflar arasındaki güveni zedeler. Sağlıklı bir ilişkide geçmiş yerine şu anı ve geleceği iyileştirmeye odaklanılır.