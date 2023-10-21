Ege’den Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel marş

Ege, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temizel'e ait Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel hazırladığı 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' marşı ile tüm Türkiye ile buluşmayı hedefledi.

"GURURUMUZU YANSITMAK İSTEDİM"

Ege, "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, coşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyet'ine kavuştuğu tarihin 100'üncü yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir" sözleriyle duygularını dile getirdi.