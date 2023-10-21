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        Haberler Müzik Ege’den Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel marş - Magazin haberleri

        Ege’den Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel marş

        Şarkıcı Ege, Cumhuriyet'in, Atatürk ve ilkelerinin kıymetinin yeniden anlaşıldığı bu dönemde coşkulu çalışmasıyla Cumhuriyet çocuklarına yeniden ışık tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:59
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        Ege'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel marş
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        Ege, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temizel'e ait Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel hazırladığı 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' marşı ile tüm Türkiye ile buluşmayı hedefledi.

        "GURURUMUZU YANSITMAK İSTEDİM"

        Ege, "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, coşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyet'ine kavuştuğu tarihin 100'üncü yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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        Ege, çalışmasını Antalya Cosmos Theatre'da, Yavuz Selim Kılınç yönetmenliğinde kliplendirdi.

        "CUMHURİYET SONSUZA DEK"İN SÖZLERİ

        Ay ve yıldız göğsümüzde

        Çocuklarına emanet

        Dün ve bugün ve daima

        Cumhuriyet sonsuza dek

        Yüz yaşında delikanlı

        Yüz yaşında koca çınar

        Dün ve bugün ve daima

        Cumhuriyet sonsuza dek

        Bağımsızlık karakterim

        Vatana aşkım ibadet

        Dün ve bugün ve daima

        Cumhuriyet sonsuza dek

        Atamızdan bize miras

        Gösterdiği her hedefe

        Dün ve bugün ve daima

        Cumhuriyet sonsuza dek

        Cumhuriyet sonsuza dek

        Cumhuriyet sonsuza dek

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        #Şarkıcı Ege

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