Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ege'den 11 konserlik kısa yaz turnesi

        Ege'den 11 konserlik kısa yaz turnesi

        Şarkıcı Ege, yaza yeni bir tekli yayını ile giriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 konserlik kısa yaz turnesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ege, Yayınlandığı 1999'da uzunca bir süre 1 numarada kalan 'Hurma Gözlüm' şarkısını T-Ekspress Prodüksiyon etiketiyle yeniden yeni dünyanın müzik anlayışı ile Ege, müzikseverlerin beğenisine sundu.

        'Hurma Gözlüm', Ege'nin 2025'te çıkarmayı planladığı Best of 30'uncu yıl albümünün üçüncü teklisi olarak tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayına giren şarkının kısa sürede listelerde başarı yakalaması üzerine bayramla birlikte 11 konserlik bir anlaşma yaparak maratona başladı. Antalya, Bodrum, Gümüşlük, İstanbul, Köyceğiz gibi illerde ve şehirlerde binlerce seveni ile buluşma heyecanı yalayan Ege, kısa yaz turnesini 29 Haziran'da Köyceğiz'de sonlandırıyor.

        İlk dinleyişe kulağa çarpan, ritmik ve etkileyici şarkının söz ve bestesi Ege'ye düzenlemesi Erol Temizel'e ait. Şarkının Kapadokya'da Yavuz Selim Kılınç tarafından çekilen video klibinde Ege'ye model Füsun Eral eşlik etti.

        Sessiz sedasız şarkıyı paylaşan Ege, müzikten ve hayattan kopmadan biriktirdiklerini önümüzdeki dönemlerde yayınlamaya devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ege

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Habertürk Anasayfa