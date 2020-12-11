Ege'de yağmur için eller semaya yükseldi

Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi’nde kılınan cuma namazı öncesi vaazda, suyun önemi vurgulandı.

Cuma namazının farzının ardından yapılan yağmur duasına cami cemaati iştirak etti.

- Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta da cuma namazı kılan vatandaşlar hutbede kuraklığı hatırlatıp suyun önemine ve israfa dikkat çekerek yağmur duası yapan imamın arkasından ellerini semaya açtı.