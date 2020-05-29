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Ege Çubukçu, Kozmos ve BanditBeatz RedBull'un 'Serbest Atış'ın programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıl 4 saate birlikte 'Palmiye' şarkısını üreten müzisyenler bu kez çalışmalarına yeni bir klip çekti.

Şarkılarını Sony Music etiketiyle bir tekli olarak yayınlayan 3 isim, "'Palmiye' İzmir'i anlatıyor" dedi.

Aynı zamanda İzmirli olan Ege Çubukçu, Kozmos ve BanditBeatz, çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

"İZMİR İLE ÖZDELEŞİYOR"

Şarkıda İzmir esintilerinin yer aldığına değinen Çubukçu, "Her rap sanatçısının geldiği yerle ilgili farklı hikayesi, betimlemeleri vardır. 'Palmiye', İzmir ile özdeşleşiyor" diye konuştu.

Ege Çubukçu’yu destekleyen Beatz, "İzmir’in kendisi gibi insanları da sıcak. Bu sıcaklık şarkıya ancak bu kadar iyi yansıyabilirdi. Bizler ise İzmir’in her yerinde görebileceğiniz palmiyelerin gölgelerinde gülmeyi, eğlenmeyi ve en önemlisi mücadele etmeyi seven insanlarız" dedi.

"ŞARKI SEMT KOKUYOR"

Kozmos ise, "Şehrin simgelerinden biri palmiye... Fakat genel olarak İzmir'i değil daha çok Karşıyaka'yı yansıtıyor. Gerek sözler gerek klipteki normal zamanda da takıldığımız yerler. Şarkı buram buram semt kokuyor" ifadelerini kullandı.