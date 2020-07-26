AA

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde birçok sektörde üretim ve ihracat gerilerken taze meyve sebze ve mumullerinin dış satımı arttı.

Türkiye, bu yılın ocak-haziran döneminde meyve sebze ihracatında yüzde 38 artışla 1,1 milyar dolar rakamına ulaşırken, meyve sebze mamulleri dış satımı da yüzde 8 artarak 778 milyon dolara çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemiye rağmen bölgeden ilk 6 ayda yapılan taze meyve sebze ihracatının yüzde 45 artışla 137 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Bölgenin meyve sebze mamulleri ihracatının ise 296 milyon dolara ulaştığını belirten Uçak, Türkiye'ye 433 milyon dolar döviz kazandırdıklarını, yıl sonu için belirledikleri 1 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Uçak, bu başarıda bürokratların desteğinin de payı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu destek sayesinde kiraz ihracatında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık ve şu ana kadar 212 milyon dolarlık döviz geliri elde ettik. Sezon sonunda 250 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Şeftali ve nektarin ihracatında ise 75 milyon dolara ulaştık."