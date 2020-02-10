EFT ücretleri 2020 ne kadar? Günün en çok araştırılanlar arasında. BDDK ve Merkez Bankası banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda maliyeti azalttı. Peki, eft ücretleri nedir? İşte, detaylar...

DAHA ŞEFFAF HALE GELDİ

Yapılan sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf hale getirildi. Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım, Kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde önemli ölçüde azaldı. Örneğin mevcut durumda kredi tahsis ücreti kapsamında “İstihbarat ve Mali Analiz Ücreti” ile “Limit Revize ve Değerlendirme Ücreti” alınmaktaydı ve yaygın olarak yüzde 1’e varan oranlar uygulanmaktaydı. Tebliğ ile bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığı altında sadeleştirilerek tahsis edilen limitin on binde 25’i ile sınırlandırıldı.

Ticari kredilerde kredi kullanım ücreti yüzde 2’ye seviyelerine kadar çıkarken yeni tebliğ ile en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi.

İŞTE EFT ÜCRETLERİ 2020

Her iki grup için ortak uygulanacak yeni ücretler şöyle oldu:

EFT ücretleri 1.000 TL'ye kadar 1.000 - 50.000 TL 50.000 TL ve üzeri Mobil 1 TL 2 TL 25 TL İnternet 1 TL 2 TL 25 TL Düzenli Ödeme 1 TL 2 TL 25 TL ATM 2 TL 5 TL 50 TL Şube / Diğer 5 TL 10 TL 100 TL

EFT ücreti işlem tutarının 1.000 TL’nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL (eskisi 6 TL),ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL (eskisi 17 TL),şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL (eskisi 67 TL) olarak belirlendi. İşlem tutarı 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olan işlemlerde ise bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi.

YENİ ESKİ EFT ücretleri EN DÜŞÜK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK EN YÜKSEK Mobil 1 TL 25 TL 6 TL 75 TL İnternet 1 TL 25 TL 6 TL 75 TL ATM 2 TL 50 TL 17 TL 46 TL Şube / Diğer 5 TL 100 TL 67 TL 850 TL

Havale ücretleri de her iki müşteri grubu için yarıya düşürüldü. Ticari kredilerde halen yüzde 2 – 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2’ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketicilerde için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi.

Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır getirilmedi. Finansal tüketicilerde ise kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda ikiden fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyeti alınacak. Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi. Ticari müşteriler için ise herhangi bir sınır getirilmedi.