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Haberler Yaşam Efsun İsminin Anlamı Nedir? Efsun İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Efsun isminin anlamı nedir? Efsun ismi ne demek, ne anlama gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Efsun adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Giriş: 21.03.2023 - 01:31 | Güncelleme: ABONE OL
Efsun İsminin Anlamı Nedir? Efsun İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Efsun isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EFSUN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Efsun ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Efsun adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Efsun isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EFSUN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Efsun ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Büyü, sihir, tılsım, afsun, arpag, rukye.

  2. İnsanı hükmü altına alıp kendinden geçirecek kadar kuvvetli tesir, büyüleyici etki, câzibe.

  3. Büyüleyici.

  4. Çekici, büyüleyici.

EFSUN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Efsun ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Efsun adını koymak caizdir.

EFSUN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Efsun ismini kullanan 1.832 kişi bulunmaktadır.

  • İstanbul'da Efsun ismini kullanan 349 kişi bulunmaktadır.

  • Ankara'da Efsun ismini kullanan 190 kişi bulunmaktadır.

  • İzmir'de Efsun ismini kullanan 128 kişi bulunmaktadır.

EFSUN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Efsun adındakiler insanlarla ve özelliklede arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok severler. Misafirlerini ve dostlarını kendi evinde ve sofrasında ağırlamaktan mutluluk duyarlar. Çok iyi bir ev sahibidirler. Kendilerini düşünmek yerine sürekli olarak kendilerini başkalarına adarlar ve bazen bu durum onları üzebilir. Çevresindeki İnsanların dertlerine, sorunlarına ve acılarına ortak olmayı onlara destek olmayı çok önemserler. Ancak bazı durumlarda diğer insanlara yardım ederken arada kalabilirler ve olayların içine istemedikleri halde çekilebilirler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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