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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Efsane Kasım'da 4 milyar TL tasarruf - Teknoloji Haberleri

        Efsane Kasım'da 4 milyar TL tasarruf

        Hepsiburada 1-27 Kasım arasındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdini açıkladı. E-ticaret firması, kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla hane bütçelerine 4 milyar TL'ye yakın tasarruf sağladığını da ekledi. 11 Kasım'da şirket tarihinin en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldığı vurgulanırken, müşterilerin en çok temel tüketim ve gıda kategorilerinden ürün satın alırken, moda kategorisi satışları 2,5 kat arttığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:10
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        Efsane Kasım'da 4 milyar TL tasarruf
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        Birçok farklı sektörde indirim ayı olarak görülen kasım ayında e-ticaret sektöründe de hareket en yüksek seviyeye ulaştı. Sektörün önde gelenlerinden Hepsiburada da bu dönemdeki 'Z Raporu'nu açıkladı.

        30 MİLYON ÜRÜN SATIŞI

        Platform, kasım boyunca 500 milyon kez ziyaret edildiğini açıkladı. Kampanya döneminin en çok sipariş alan günü 11 Kasım'da anlık ziyaretçi rakamları ortalamaların yaklaşık 5 kat üzerinde gerçekleşti.

        Kasım ayında satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken, indirimli alışverişle haneler yaklaşık 4 milyar TL tasarruf sağladığı vurgulandı.

        EN ÇOK SİPARİŞ BURSA, KOCAELİ, KONYA, ADANA VE GAZİANTEP'E

        Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyalarına platform üzerinden satış yapan 100 binin üzerinde işletme katıldı. Hepsiburada İş Ortağım platformuyla, Hepsiburada üzerinden satış yapan ve finanstan reklama, lojistikten satış ve pazarlama eğitim programlarına uzanan kaçırılmayacak desteklere ulaşan KOBİ'ler, Kasım’da rekor satış rakamlarına ulaştı. Bu dönemde üç büyük il dışında Hepsiburada üzerinden en çok sipariş alan iller Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Gaziantep oldu.

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        ŞAMPUAN İLK SIRADA YER ALDI

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        İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Efsane Kasım'da alışverişe en yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 21:00-22:00 saatlerini tercih etti. 21:00-22:00 saatleri arasında en çok temel tüketim kategorisi ilgi görürken en çok satılan ürün şampuan satıldı.

        YÜZDE 93 TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ

        Hepsiburada'nın, "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Kasım ayında yaklaşık 300 bin Hepsiburada müşterisi “Hepsiburada Limiti” başvurusu yaparken toplam siparişlerin yaklaşık %93’ü taksit, %29’u ise erteleme avantajlarıyla gerçekleşti.

        LİNK VEREREK KAZANDILAR

        LinkGelir uygulaması ile Efsane Kasım'da alışveriş listesini oluşturup paylaşan Hepsiburada kullanıcıları bu listelerden alışveriş yapıldıkça %7 oranında Hepsipara kazandı. Yaklaşık 45 bin kullanıcı 72 bin liste oluşturup yakınları ve arkadaşları ile paylaştı.

        MODA KATEGORİSİ 2,5 KAT BÜYÜDÜ

        Hepsiburada müşterileri Efsane Kasım'da en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. En çok satın alınan ürünler şampuan, tuvalet kağıdı, bardak, yüz bakım ürünleri, sweatshirt, deodorant, deterjan, çikolata ezmesi, çorap ve ıslak mendil oldu. Giyim kategorisinde ise toplam satış geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 katına çıktı.

        TEKNOLOJİDE BİLGİSAYAR, KOZMETİKTE VÜCUT KREMLERİ İLGİ GÖRDÜ

        Bilgisayar kategorisinde en çok bilgisayar, monitor, USB bellek ve mouse setleri satılırken teknoloji aksesuarlarında en çok kulaklık, akıllı saat, şarj aletleri ve kılıflar tercih edildi. Kasım ayında kozmetik kategorisinde en çok cilt bakım ürünleri ve parfüm satın alındı. Bu ürünleri vücut bakım kremleri ve C vitamini serumları takip etti.

        Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makineleri bu yılın en çok sipariş verilen ürünleri arasına girdi. Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makinelerini geçtiğimiz senenin yıldızı olan airfryerlar takip ederken şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler, Türk kahvesi makineleri ve blenderlar da müşteriler tarafından yoğun ilgi gören diğer ürünler olarak ön plana çıktı.

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