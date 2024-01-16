'Efsane'de uçma sahnesi nasıl çekildi?

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Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği, senaristinin ve yönetmeninin Selçuk Aydemir'in olduğu ‘Efsane’nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 'Efsane'de komedi filmlerinde pek kullanılmayan tekniklere, efektlere yer verildiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, komedi filmlerinde pek kullanılmayan teknolojiler, efektler ve uygulamalar büyük beğeni aldı. Yönetmen Selçuk Aydemir ve başrol oyuncusu Ahmet Kural’ın yorumladığı ve sahnelerle ilgili bilgi verdiği kamera arkası görüntülerini izleyenler, yorumlarda film için sabırsızlandıklarını dile getirdiler.

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Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filminin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada kısa sürede binlerce izleme aldı. 30 dakikalık Hollywood tadında hazırlanan ve kurgulanan görüntüler filmden ipuçları verirken, izleyenleri de heyecanlandırdı. 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatan Efsane filminin çekimleri Çorum Kargı’da yapıldı.

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