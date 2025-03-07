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        Haberler Gündem Çevre Edremit Körfezi'nde atıksu sorunu çözülüyor | Son dakika haberleri

        Büyükşehir, Edremit Körfezi için harekete geçti: Atıksu sorunu çözülüyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır beklenen Zeytinli (Edremit) ve Altınoluk Doğu-Güre İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri için harekete geçti. Büyükşehir ve BASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek tesislerle deniz ekosistemi korunması, çevre kirliliği önlenmesi ve bölgenin altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:13
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        Edremit Körfezi'nde atıksu sorunu çözülüyor
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        Edremit Körfezi'nde yaşanan atıksu sorunun çözmesi amaçlanan Zeytinli ve Altınoluk Doğu-Güre İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri için projeler hazırlanıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Altınoluk Doğu-Güre ve Zeytinli (Edremit) bölgelerinde inşa edilecek ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri için uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik sözleşmeler imzalandı.

        200 Bin Kişilik Altınoluk Doğu-Güre İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen Altınoluk Doğu-Güre İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi kapsamında, 200 bin kişiye hizmet verecek ve günlük 25 bin-30 bin metreküp atıksuyu arıtacak tesisin projeleri hazırlanıyor. Bu proje, bölgedeki çevresel sürdürülebilirliği artırmayı ve denizlerin korunmasını hedefliyor.

        Benzer şekilde, Edremit ilçesine bağlı Zeytinli’de yapılacak ve 500 bin kişiye hizmet verecek günlük 75 bin metreküp kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisinin projeleri de hazırlanıyor. Zeytinli (Edremit) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi kapsamında, modern arıtma teknolojileriyle bölgenin çevresel altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Yeni tesislerle deniz ve kara ekosistemlerinin korunması, su kaynaklarının daha verimli ve sağlıklı kullanılması ile çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor.

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        #Edremit Körfezi
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