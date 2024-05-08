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        Haberler Magazin Ediz Hun, KKTC'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Magazin haberleri

        Ediz Hun, KKTC'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden oyuncu Ediz Hun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:09
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          Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu tarafından Harekatın 50'nci yıl dönümü kapsamında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Ortaköy Askeri Gazinosu'nda etkinlik düzenlendi. Programa Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Umut Keskin, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Kıbrıs Barış Harekatı’nda komando olarak görev yapan Emekli Tuğgeneral Cemal Ergun Eruç, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olanların yakınları ile gaziler katıldı.

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          Yeşilçam'ın sevilen filmlerinin unutulmaz aktörü Ediz Hun, 50 yıl önce eşi Berna Hun, Türkan Şoray ve Erkan Yolaç ile harekat öncesi Kıbrıs’a geldiklerini anlattı.

          Ediz Hun, o dönem Kıbrıs'ta bulunan Türk Alayı'nı ziyaret ettiklerini aktararak; "Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askeri ve mücahitler büyük kahramanlık yaptılar. Şehit olmak olağanüstü bir mertebe ama keşke yaşasaydılar. Yaşayabilselerdi belki de bu zaferi kazanamayacaktık" diye konuştu.

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          Savaşın hiçbir kazananı olmadığını ifade eden Ediz Hun, dünyanın bugünkü durumuna bakıldığında değişen pek bir şeyin olmadığını vurguladı.

          Ediz Hun; "İnsanlık bir demans halinde gibi, birbirini öldürmekten zevk alıyor gibi bir durum yaşıyoruz. Daha iyi bir dünyada yaşama dileğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

          Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş da tarihin, tüm insanlığın hatıra defteri olduğunu belirterek, kahramanlarını unutan toplumların yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.

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          Hasan Taş, hiçbir zaman kahramanları ve değerlerini unutmayacaklarını vurgulayarak, bugün düzenledikleri programın bunun en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

          Konuşmaların ardından Ediz Hun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı anısına, şehit yakınları ve gazilere teşekkür belgesi takdim etti.

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          EDİZ HUN VE CUMHURBAŞKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

          KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Ediz Hun ve eşi Berna Hun ile yemekte bir araya geldi.

          KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ersin Tatar, 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 2.5 ay önce ödül almak için Ada'ya gelen ve Kıbrıs Türk Kuvvetler Alay Komutanlığı'nı da ziyaret eden Ediz Hun ve eşi Berna Hun'u KKTC'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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          ŞEHİT YAKINLARINDAN FEYZİOĞLU'NA ZİYARET

          Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gelen şehit yakınları ile Kıbrıs gazileri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından kabul edildi.

          Büyükelçi Metin Feyzioğlu, kabulde yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerden oluşan heyeti Büyükelçilikte ağırlamaktan şeref duyduğunu vurgulayarak, heyetin içinde tarihin akışını değiştiren komutan ve askerlerin bulunduğuna dikkat çekti.

          Kıbrıs Türklerinin, Ada'nın ve Türk milletinin asli unsuru olduğuna işaret eden Metin Feyzioğlu; "Bu adada Kıbrıs Türkü her zaman vardır, kurucudur. Hiçbir zaman azınlık olmayacaktır ve asimile edilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

          Etkinliğe Türkan Şoray da katılacaktı. Ne var ki Şoray, rahatsızlığı nedeniyle programını iptal etmek zorunda kaldı.

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