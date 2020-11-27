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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Edis, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mağazadan çıkarken görüntülendi.

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Edis, "Her şey çok güzel gidiyor. İspanyol şarkıcı Rosalia ile sürpriz bir çalışma içindeyiz. Eğer olursa yabancı şarkılar yapacağım" dedi.

Edis, Norm Ender isimli rapçinin, kendisi hakkında söylediği sözlere ise cevap vermedi.

Bir dönem 'Mekanın sahibi' ile adından söz ettiren rapçi Norm Ender, bu kez 'Konu Kilit' ile popçu Edis Görgülü'ye diss atmıştı.

'Konu Kilit'in sözleri arasında "Bu sene değeri bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadesi yer alıyor.