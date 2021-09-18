Eurovision'a yeşil ışık: Şarkı hazır!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Edis, klibini çektiği yeni single çalışmasındaki 'Arıyorum' adlı şarkısının çıkışını dostlarıyla Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı.

Tek parçalık single yaptığını söyleyen şarkıcı, ilk kez farklı nameler ve arabesk tınıları içeren bir şarkı olduğunu anlattı.

"ŞAŞIRACAKSINIZ"

Hayranlarını şaşırtacağını ifade eden şarkıcı, "Hiç üç gün süren klip setim olmamıştı. Aranjman da epey sürdü. Hiç okumadığım tarzda bir şarkı, benden öyle nameler duymadı dinleyenlerim. İçinde 90'lar Türkçe Pop havası var, biraz biraz arabesk var. İnanın dinleyince şaşıracaksınız" dedi.

Edis, "Arabesk ya da sanat müziği albümü yapmayı düşünür müsünüz?" sorusu üzerine, "Zaman ne gösterir bilmiyorum. Arabesk için öyle bir iki kez performansta bulundum ama benim alanım değil, eğitim bu yönde değil, dinlemeyi seviyorum" açıklamasında bulundu.

"EUROVISION'DA OLMALIYIZ"

Edis, Türkiye'nin Eurovision'da olması gerektiğini ve bu konuda teklif gelirse yapabileceğini anlatıp yıllar önce uluslararası yarışma için bir şarkı yaptığı itirafında bulunup "Büyük cesaret bence bana teklif gelse ben de yapabilirim. Çocukluğumda çok izledim ve sevdim Eurovision'u, müzikle ilgilenenler için doyurucu bir platform. Yaptığınız bir şarkıyı bazen orayı hayal ederek bile yapabiliyorsunuz, 'Dudak' diye bir şarkım var, bir gün katılırsak diye yazmıştım bu parçamı. Katılamadığımız için ben üzgünüm, uluslararası bir yarışmada olmalıyız ülke olarak. Sertab Erener'in birinci olduğu gün en mutlu olduğum zamanlardan biriydi" sözlerini kullandı.

"İMİSTASYON YAPMAMAK LAZIM"

Klibin bazı sahnelerini açık alanlarda ve metroda çektiklerini belirten Edis, bazı Türk şarkıcıların, yabancı starların kliplerinden esinlenmesini komik bulduğunu ifade edip şöyle konuştu: "Önemli olan onu imitasyona dönüştürmemek, ilham nereden geleceği belli olmuyor. Bugün başka bir yurtdışı klipten bazen herhangi bir görüntü de size ilham verebilir. İmitasyon komik ve anlamsız. Yapmamak lazım onları benim başıma umarım gelmemiştir, bilinçli bir şekilde yaptığım bir konu olmadı hiç bir zaman."

"BİRİLERİ BİZE HAYAL VAAT ETMİYOR"

Şarkıcı ayrıca ekim ayından sonra İngilizce albüm çıkarmak için hem Londra'ya hem de Los Angelas'a gideceğini ve kimsenin kendisine hayal satmadığını anlatıp, "Üç-dört ay kadar Türkiye'de olmayacağım. Arada gidip geleceğim. İngilizce albümüm için Los Angeles ve Londra'da olacağım. Aleyna ile aynı şirketteyiz o da güzel gidiyor, onun şarkılarını dinliyorum. O da benimkileri dinliyor, koalisyon yapıyoruz. Ben de altı aydır çalışıyorum şarkılarım güzel, profesyonel bir ekip var, sıradan insanlarla çalışmıyoruz, birileri bize hayal vaat etmiyor. Sonuçta o şirketten yatırım almak kolay değil, bu konuda bazen üstümüze geliniyor eleştiriler olacaktır ama bu aşama bile kıymetli. Olacağına inanıyorum yoksa bu işe girmem" diye konuştu.

"ALEYNA TİLKİ KADAR ELEŞTİRİLMEDİM"

Edis, eleştirilere açık olup olmadığı sorusu üzerine arkadaşı Aleyna Tilki'den örnek verip "Ben hayatımda onun kadar eleştirilmedim, başıma gelirse nasıl hissederim bilmiyorum, o bu konuda güçlü biri. Ben hep kendimi güvenli sularda ilerlettim. Her eleştiri başımın üzerinde, zorla kendimi sevdirecek ya da beğendirecek halim yok" yanıtını verdi.