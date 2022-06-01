Edis'in gözyaşları: Annem son kemoterapisini alıyor!

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Harbiye Açıkhava'da üç gün üst üste vereceği konser serisinin ikinci akşamında sahneye çıkan Edis, hayranlarıyla bir araya geldi.

'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını seslendirdiği sırada babasıyla göz göze gelen 31 yaşındaki popçu, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesi Sevil Görgülü'nün İzmir'de kanser tedavisi gördüğünü belirtti.

"SON 6 AYIMIZ ÇOK ZOR GEÇTİ!"

Annesinin son kemoterapisini aldığını ve sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını ifade eden Edis, "Ağlayarak konseri mahvettim. Böyle çok ağlayan biri değilim ama ailecek son 6 ayımız çok zor geçti. Annem yok şu an çünkü İzmir'de son kemoterapisini alıyor, bitiriyoruz artık... Her şey bitti. Babamı şimdi yalnız görünce duygulandım." dedi.

Edis ile annesi Sevil Görgülü