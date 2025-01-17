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        Haberler Magazin Edis Görgülü'den, Jandae Perçem iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Edis Görgülü'den, Jandae Perçem iddialarına yanıt

        Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı 'Alya' filmi hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu. Edis, bunun üzerine bir açıklama yayımladı; "Anlattığı hikâye tamamen hayal ürünüdür"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:17
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          ABD'de yaşayan yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, sosyal medya hesabından Edis görgülü ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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          Jandae Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı 'Alya' filminin yapım sürecinde yaşananları anlatarak, menajer Ayşe Barım'ın projeyi baltaladığını öne sürdü. Oyuncu; "Edis'ten doküman gelmediği için PR çalışmalarına başlayamadık. O sırada Ayşe Barım beni aradı ve ‘Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim, filmi bana versinler’ dedi. Bu film 1 milyon dolara mal oldu. İnsanların emeğine küfür ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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          "AYŞE BARIM VARSA BU İŞİ BIRAKIN"

          Jandae Perçem, filmin dağıtım sürecinde yaşadıkları engellemeleri de detaylandırarak, "Ayşe Barım, dağıtımcıları arayıp baskı yaptı. Dağıtımcılar, filmin vizyona girmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Hatta bir PR ajansı, 'Ayşe Barım varsa bu işi bırakın, filmi duyuramazsınız’ dedi. Nitekim aynısı oldu. Film hiçbir dijital platform ya da televizyon kanalı tarafından kabul edilmedi" açıklamasında bulundu.

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          Şarkıcı Edis, yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem’in kendisi ve Ayşe Barım hakkında ortaya attığı iddiaları sert bir dille yalanladı. Perçem’in açıklamalarını "hayal ürünü" olarak nitelendiren Edis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuki süreci başlattığını duyurdu.

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          "HİKÂYE TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

          Edis, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sevgili arkadaşlar, Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikâye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Bu mesele, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik bir girişimdir"

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          Edis, 'Alya' filmiyle ilgili iddialar için; "Bu iş yapımından yıllar sonra önüme geldiğinde, haksız kazanç sağlamasına engel olmak için profesyonel ekibimden destek aldım Ayşe, hiçbir dönemde çalıştığım biri değil, sadece arkadaşım. Ona yöneltilen suçlamaları bir fırsata dönüştürüp alakasız konuları birbirine bağlayarak prim kazanmaya çalışanlara kendimi alet etmeyceğim" ifadelerini kullandı.

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          "DAVAYI BAŞLATIYORUM"

          Edis, açıklamasında Perçem’in kendisine yönelik insanlık dışı mesajlar attığını iddia ederek; "Candeğer ile dava sürecine gireceğim. Bana 'kanser annenin ölümüne yetişeme' diye mesaj atan birine dava açmak için fazla bile beklediğimi şu an fark ediyorum. Ayrıca çektiği videodaki hakaretleri için de tazminat davası açacağım" dedi.

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          Tüm bu süreçte çalışmalarına devam ettiğini belirten Edis; “Ben, sizin bildiğiniz Edis’im. Resmi ve soğuk bir açıklama yapmak istemedim. Çünkü bu saçmalığa daha fazla vakit ayırmak niyetinde değilim. Antalya'da yeni albüm kampındayım ve işime odaklanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

          Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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