Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan maliyeti düşürdü

Cila, buğday, arpa ve kanola üretiminde kullandığı yöntemi bu yıl ayçiçeğinde deneyeceğini söyledi. Gübre maliyetlerinin yıllar içerisinde düştüğünü belirten Cila, "Sadece dönüm başına 20 kilogram üre kullanıyorum. 4 yıldır taban gübresi kullanılmadı. Kökboğaz ve pas ilaçları kullanılmıyor. Kendi yaptığım solucan gübresini tarlalarımda kullanıyorum. Bu yönteme inanmayan çiftçiler bizimle dalga geçiyorlar, tarlayı işlemedik zannediyorlar ama mart, nisan aylarında bitkiyi görünce ekili olduğunu anlıyorlar" dedi.