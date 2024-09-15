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        Haberler Gündem Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Güncel haberler

        Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu kasksız ve ehliyetsiz sürücü D.A. ve arkasındaki E.O. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 00:24 Güncelleme: 15.09.2024 - 01:09
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        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi’nde meydana geldi.

        Çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı yönüne giden O.Ü. (35) yönetimindeki otomobil, Millet Caddesi’ne dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen ve sağ tarafından geçmek isteyen D.A. idaresindeki motosiklete çarptı.

        Kazada devrilerek, kaldırıma savrulan motosikletten düşen kasksız ve ehliyetsiz sürücü D.A. ve arkasında oturan arkadaşı E.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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