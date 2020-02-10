İHA

Edirne'de, anne kurt ve yavrusu, av tüfeğiyle vurularak katledildi. Vahşetin sorumlularının bulunması için jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Korkunç katliam, dün Edirne Kapıkule yolu üzerinde bulunan Kemalköy göletinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bölgede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bakılan anne kurt ve yavrusu, fabrikanın güvenlik görevlileri tarafından fabrikada dolaşmaları için serbest bırakıldı. Bir süre sonra görevliler, yuvalarına dönmeyen kurtları aramaya çıktı.

AV TÜFEĞİ İLE VURMUŞLAR

Fabrikanın arka tarafında bulunan Kemal köyü yakınlarında, güvenlik görevlileri tarafından anne kurt ve yavrusunun cansız bedeni bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından yapılan incelemede kurt köpeklerinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Fabrika sahibi tarafından olay jandarmaya bildirildi.

'ÖRDEKLERİ KAÇIRDIKLARI İÇİN VURDULAR'

Fabrika işletmecisi Sedat Dertli, "Arkadaşlarımız zaman zaman fabrika içerisinde dolaşsınlar diye köpeklerimizi serbest bırakıyorlar. Yine anne ve yavrusunu akşam serbest bırakmışlar. Yavru henüz 9 aylık. Fabrika arkasında bulunan gölet kenarında tüfekle vurulmuş bulduk. Gölette avcılar ördek avlıyorlar. Tahmin ediyoruz ki ördekleri kaçırırlar, uçururlar diye katlettiler. Bunun adı gerçekten vahşet. Gerçekten çok üzgünüz. Böyle insanların aramızda yaşamaları, korkutucu, bugün bu köpekleri vuran yarın insanı da vurur. Jandarmaya haber verdik, en kısa zamanda sorumluların yakalanarak, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Jandarma ekipleri, gölette ördek avı yapan kaçak avcı ve avcılarla ilgili inceleme başlattı.