Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Edirne'de çeltik ekim alanları için yeni karar | Son dakika haberleri

        Edirne'de çeltik ekim alanlarının belirlenmesi için yeni karar

        Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de ekim sahalarının, üretimin kuraklıktan etkilenmemesi için yeni kararlar alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gelecek yıl üreticilerin mağdur olmaması için çalışmalara başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çeltik ekim alanları için yeni karar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de ekim sahaları, üretimin kuraklıktan etkilenmemesi için nehir ve barajlardaki su seviyesine göre belirlenecek.

        Edirne'de bu yıl 486 bin dekarlık alanda çeltik üretimi gerçekleştirildi. Yaz aylarında çeltiğin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde dönüşümlü sulama tedbirleri alınırken, diğer yandan ilave su kuyuları açıldı. Alınan önlemler, üreticilerin mağduriyetini önledi.

        Üreticilerin 2025 üretim sezonunda sıkıntı yaşamaması için ekim sahaları, İl Kuraklık Kriz Merkezi ile İl ve İlçe Çeltik Komisyonlarınca belirlenecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle nehir, baraj ve göletlerde su seviyesinin ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi.

        Alınan tedbirler sayesinde kayıpların en aza indirildiği ve gelecek yıl üreticilerin mağdur olmaması için çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Önümüzdeki 2025 yılı üretim sezonunda çeltik üretimi yapan çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için bölgemizdeki kış ve ilkbahar yağışları, havzalardaki su durumu ile Meriç ve Tunca nehirlerinin su debileri, ilgili kurum, kuruluş, birlik ve kooperatifler tarafından takip ediliyor. 2025 yılı nisan ayının ilk yarısına kadar İl Kuraklık Kriz Merkezi ile İl ve İlçe Çeltik Komisyonlarınca alınacak önlemlerle çeltik ekim sahaları belirleme çalışmaları tamamlanacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #edirne haberleri
        #çeltik ekimi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        "2024 yılı Türk tarımı için bir milattır”
        "2024 yılı Türk tarımı için bir milattır”
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Habertürk Anasayfa