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        Haberler Gündem Edirne'de ağaca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Edirne'de alkollü sürücü ağaca çarptı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü E.G. yaralandı. E.G.'nin, 2.08 promil alkollü olduğunu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 00:43 Güncelleme: 18.05.2025 - 00:43
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        Alkollü sürücü ağaca çarptı
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde meydana geldi.

        Keşan Adalet Sarayı yönüne ilerleyen E.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında kaldırımın üzerinde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan E.G., sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, E.G.’nin 2.08 promil alkollü olduğunu belirledi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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