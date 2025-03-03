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        Haberler Bilgi Magazin Edip Akbayram cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak?

        Edip Akbayram cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak?

        Türk müziğinin usta seslerinden Edip Akbayram hayatını kaybetti. Edip Akbayram'ın cenaze töreni belli oldu. 75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair konuşması ortaya çıktı; "İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler." Peki Edip Akbayram cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:37
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        • 1

          4 Ocak'tan bu yana zatürre hastalığı ve iç kanama nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulan, iki kez ameliyat olan Edip Akbayram hayatını kaybetti. Edip Akbayram’ın cenaze törenine dair detaylar belli oldu. İşte Edip Akbayram cenaze törenine ilişkin detaylar

        • 2

          EDİP AKBAYRAM'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

          Sanatçı Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlenecek.

        • 3

          EDİP AKBAYRAM NEREYE DEFNEDİLECEK?

          Törenin ardından Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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