Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan bir kişisel gelişim programı olan Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde The Duke of Edinburgh's International Award (Edinburg Dükü Uluslararası Ödül Programı)'na ilgi her geçen gün artıyor.

DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ!

Edinburg Dükü Uluslararası Ödül Programı, Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme ile Macera ve Keşif bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Program, bu yıl Türkiye'de kurumsal olarak uygulanışının 16'ncı yılına girerken, 2019 yılında en fazla öğretim kurumu ve öğrenci katılımı bakımından rekor kırdı.

Türkiye'deki gençlerin katılımı 19 ilde 121 okuldan 4 bin 599'u buldu. Türkiye bu rakamla Avrupa, Orta Doğu ve Arap ülkeleri (EMAS) bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün'den sonra dünyada programa en fazla gencin katıldığı dördüncü ülke oldu.

5 YILDA EN AZ 30 BİN ÖĞRENCİ AMAÇLANIYOR

2020 yılında ise Türkiye'deki 140 okula ve 6 bin öğrenciye ulaşmak ve İngiltere ile İrlanda'dan sonra üçüncü ülke olmak hedefleniyor. Ayrıca programda 5 yılda en az 30 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

Akfen Holding ve TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, ödül sertifikasının dünyanın önde gelen ülkelerindeki iş ve okul başvurularında uluslararası geçerlilik taşıdığını dile getirerek, Türkiye'nin doğusundan batısına 121 okula yayıldıklarını, amaçlarının 20 milyon Türk gencine ulaşmak olduğunu söyledi.

TEK KRİTER: GÖNÜLLÜ OLMAK

Pelin Akın Özalp, TİKAV olarak 2001 yılından beri bu projeyi yürüttüklerini kaydederek, bu programın Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme, Toplumsal Hizmet, Macera ve Keşif olmak üzere dört kategoriye ayrıldığını ve 14-24 yaş aralığındaki bütün gençlerin katılabildiğini belirtti.

Programa katılmak için tek kriterin gönüllü olmak olduğunu söyleyen Özalp, "Katılımcılar gönüllü oldukları noktada istedikleri gibi bu programa katılabilirler. Onlara bir ödül lideri tayin ediyoruz ve ödül liderlerine her hafta 1 saat fiziksel gelişim, 1 saat beceri gelişimi, 1 saat toplumsal hizmet yaptıklarını belgeliyorlar. Burada öğrenci ne seçeceğine tamamen kendisi karar veriyor. Örneğin; örgü örmek de, resim dersi de beceri gelişim ya da yürüyüş yapmak ile voleybol oynamak da fiziksel gelişimdir. Bu tamamen öğrencinin olanaklarına ve isteklerine bağlı bir şey" diye konuştu.

SOKAK ÇOCUKLARINA DA ULAŞILDI

Dünyada 8 milyon gence ulaşan proje, Türkiye'de ise bugüne kadar 17 binden fazla gence ulaştı. Ödül almaya hak kazanan öğrenci sayısı ise 7 bin 885 oldu.

Bronz (6 ay),gümüş (12 ay) ve altın (18 ay) katılımcılar olduğunu söyleyen Özalp, "Biz bu projeyi sokak çocuklarına da uyguladık, polis okullarına da uyguladık. Bugün içinde devlet okulları da olan 121 eğitim kurumuna uyguladık hatta okula gitmeyen kişi bile direkt bize başvurabiliyor" dedi.

HEY PROJESİNE BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Edinburg Dükü Uluslararası Ödül Programının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) projesine benzediğine dikkat çeken Özalp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrenci, programı tamamladığında ödül törenine katılarak sertifikasını alıyor. Ödül programı bu ülkelerin tümünde aynı standartlarda uygulanıyor. Bu nedenle tüm aşamaları geçtikten sonra öğrencilerin almaya hak kazandığı ödül sertifikası Avrupa ve Amerika kıtaları başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok farklı üniversitesinde uluslararası alanda geçerlilik taşıyor. Bu sertifikalar iş, üniversite, burs başvurularında önemli seçilme kriteri olarak öne çıktığı için son yıllarda başvuran okul ve öğrenci sayısında önemli artış yakaladık."

Kendisinin de ödül programının tüm kategorilerini tamamlayarak ödül almaya hak kazandığını belirten Özalp, bu programın hayat boyu kazanılması gereken yetileri kazandırdığına dikkat çekti.

Ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için 15'inci Ulusal Altın Ödül Töreni 5 Aralık 2019'da; 2'nci Bağımsız Bronz ve Gümüş Ulusal Ödül Töreni ise 7 Aralık 2019'da düzenlenecek. Gerçekleştirilecek törenlerde öğrencileri gönüllü olarak destekleyen 40 okul müdürü ve katılımcılara gönüllü mentorluk yapan 146 ödül liderine teşekkür belgeleri verilecek.