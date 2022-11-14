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EDHO ve Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusunun acı günü! Taksim patlamasında kızı hayatını kaybetti!

13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.20 sularında Taksim İstiklal Caddesi'nde patlayan bomba sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetti. Ortaya çıkan bilgilere göre hayatını kaybedenlerden iki kişi ünlü oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı ve eşiydi...

Giriş: 14.11.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz gün Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gele patlama 6 can aldı. Patlamada Arzu Özsoy, Yağmur Uçar, Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. Yağmur Uçar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı çıktı.

  • KIZI HAYATINI KAYBETTİ

     

    Taksim'de yaşanan patlamada, Nurettin Uçar'ın 15 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

  • ACILI OYUNCU AÇIKLAMA YAPTI

    Nurettin Uçar sosyal medya hesabında profil fotoğrafını kızı yaptı ve şu açıklamalarda bulundu: "Kabrin nur, mekanın cennet olsun dadlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızın Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirin Evler Ulu Camii'de."

  • KİMLİKLER AÇIKLANDI

     

    Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu; "Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular. Şehit oldular. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2'şer kayıp ve yine 81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu" ifadelerini kullandı.

  • EDHO'DA OYNAMIŞTI!

     

    İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama sebebiyle kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı.

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