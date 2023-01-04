Eda Taşpınar ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifade vermesi için çağırdığı Eda Taşpınar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Eda Taşpınar, ifadesinde şunları söyledi; "Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekânlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Four Seasons Otel Sultanahmet ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı görüşmelerimiz var, dosyaya sunacağız. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğraf Instagram hesabımda yayınlandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim." İşlemleri yaklaşık bir buçuk saat süren Taşpınar ifadesinin ardından ayrıldı.