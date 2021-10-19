Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, geçen 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
DHA'nın haberine göre, intihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alındı. Eda Nur Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. ise serbest bırakıldı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da ablasıyla şüpheli Güzelyurt ve Ardıçoğlu´nun bulunduğu eğlence mekanına gittiği, bir süre alkol aldıktan sonra başka bir mekanda alkol almaya devam ettikleri belirtildi. Bir süre sonra Eda Nur Kaplan ile şüpheli Güzelyurt'un eğlence mekanından ayrılarak, şüpheli Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu günübirlik kiralanan otele gittikleri aktarıldı. Burada Yusuf Güzelyurt'un alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Mehmet Ardıçoğlu'nun gerçekleştirdiği belirtildi.
18 YIL HAPİS TALEBİ
Cinsel saldırı eylemi sırasında Eda Nur Kaplan'ın içinde bulunduğu şartlar, aldığı alkolün etkisi ile direnemediği ve rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği belirtilerek, "Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır" denildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Eda Nur Kaplan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' eylemleri nedeniyle şüpheliler şüpheliler Güzelyurt ve Ardıçoğlu hakkında 18'er yıl hapis talep edilirken, soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Aşkın K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
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